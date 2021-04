MAN/Steyr: Weiterverhandeln „mit allen gewerkschaftlichen Mitteln“

Bis 2023 sollte das MAN-Werk in Steyr geschlossen werden. So weit soll es nicht kommen.

München/Steyr – Der MAN-Betriebsrat des Werks in Steyr will "mit allen gewerkschaftlichen Mitteln" ein Weiterverhandeln mit dem Vorstand in München erreichen, meinte Arbeiterbetriebsrat Helmut Emler am Montag ohne explizit das Wort Streik in den Mund zu nehmen. Vergangene Woche hatte sich die Belegschaft in Steyr mit knapp zwei Drittel gegen eine Übernahme durch Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf ausgesprochen, bei der Stellen abgebaut und Löhne gekürzt worden wären. Die Zentrale hatte daraufhin erklärt, die Schließung des oö. Werks bis 2023 anzugehen.