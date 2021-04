Elfjähriger in Hall von Auto erfasst und über Motorhaube geschleudert

Der Notarzt versorgte das Kind an der Unfallstelle.

Hall – Am Montag gegen 12:10 Uhr wollte ein Elfjähriger die Straße vor der Musikschule in Hall überqueren. Dabei wurde er vom Pkw eines 85-jährigen Deutschen erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Der Junge erlitt einen Schock und verließ blitzartig die Fahrbahn. Der 85-Jährige konnte den Jungen jedoch anhalten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Elfjährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall gebracht. Ein Alkomattest beim Lenker des Pkw verlief negativ. (TT.com)