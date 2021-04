Pro & Contra zum Davis-Cup: Tennis-Spektakel oder Breitensport im Out?

Sport ist Unterhaltung; die Protagonisten verdienen Geld. Wenn also ein Novak Djokovic im November seine Bühne in der Innsbrucker Olympia­halle betritt, macht das der Serbe berufsbedingt für einige Hände voll Euro. Soll er, der Weltranglisten-Führende, der 18-fache Grand-Slam-Sieger. Einen wie ihn zu beherbergen, garantiert Innsbruck (150.000 Euro Beitrag) und Tirol (350.000) jedenfalls mehr Aufmerksamkeit, als von den Kommunen in der Vergangenheit für so manches Mäzenatentum vulgo Sponsoring ausgegeben wurde. Den Härte-Topf für kleine Vereine schmälert das Gastspiel der Weltbes­ten keineswegs – der NPO-Fonds wurde bislang nicht einmal ausgeschöpft.