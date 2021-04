Wechsel von Philadelphia nach Washington: Capitals schätzen Raffls Vielseitigkeit

Washington - In der letzten Stunde der Transferzeit der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL haben sich die Washington Capitals am Montagnachmittag auf der Stürmerposition kräftig verstärkt. Der Club aus der US-Hauptstadt holte Torjäger Anthony Mantha von den Detroit Red Wings und Michael Raffl von den Philadelphia Flyers. Für den 32-jährigen Villacher sprach dessen Vielseitigkeit, ein Debüt im Capitals-Trikot gegen seinen bisherigen Club bleibt ihm erspart.

Raffl spielte in Philadelphia zuletzt Flügel in der vierten Linie, im Laufe seiner acht NHL-Saisonen, allesamt für die Flyers, kam er aber immer wieder auch als Center oder in offensiveren Linien zum Einsatz. "Wir sind auf unserer Center-Position zufrieden, aber wir wollten einen Spieler, der dort spielen kann, wenn nötig, und er (Raffl) ist der Richtige dafür. Er kann in jeder Linie spielen", erklärte Brian MacLellan, Washingtons General Manager.