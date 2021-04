Fast eine Million Menschen in Mosambik von Hunger bedroht

Maputo, Genf – In Mosambik sind nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) annähernd eine Million Menschen infolge von Terror und Gewalt vom Hunger bedroht. In dem Land im Südosten Afrikas wüten in der Provinz Cabo Delgado islamistische Terroristen, die ihre Angriffe seit Ende März deutlich ausgeweitet haben. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF richtet sich auf eine lang anhaltende humanitäre Krise ein, wie UNICEF-Nothilfekoordinator Manuel Fontaine am Dienstag aus der Region berichtete.