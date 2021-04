Biberwier – Von Sonntag auf Montag ist eine Ortstafel in Biberwier gestohlen worden, berichtet die Polizei. Sie war an der Ortseinfahrt an der Ehrwalder Straße aufgestellt. Hinweise werden unter folgender Nummer an die Polizei Lermoos: 059133 7154 erbeten. (TT.com)