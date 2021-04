27-Jähriger starb bei Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl

Wörgl – Auf der Inntalautobahn bei Wörgl ereignete sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 13 Uhr war ein Pritschenwagen in Fahrtrichtung Kufstein zwischen den Anschlussstellen Wörgl-West und Wörgl-Ost mit voller Wucht gegen das Heck eines am Stauende stehenden Lkw geprallt. Für den 27-jährigen Lenker, der sich alleine in dem Fahrzeug befand, kam jede Hilfe zu spät.