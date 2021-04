Mittendrin statt nur dabei: Tirol tanzt den „Jerusalema Dance"

Innsbruck – Vier Tapser mit dem linken Fuß, vier mit dem rechten, dann abwechselnd mit beiden Beinen im Rhythmus des Liedes „Jerusalema" von DJ „Master KG" hüpfen. Aber wissen Sie was? Eigentlich ist alles egal: Hauptsache Tanzen, Hauptsache Spaß haben. Es geht um Zusammenhalt, Lebensfreude und das Miteinander – trotz Abstand und Maske. Das ist der Geist der „Jerusalema Dance Challenge". Tausende Menschen weltweit haben schon mitgemacht und immer noch kommen neue Videos dazu. Auch die Tiroler zeigen, dass sie die Hüfte schwingen können. Hier die besten Clips:

⛪ Oster-Tanzeinlage in Inzing

Das sieht man auch nicht alle Tage: Es ist Ostersonntag und Inzing feiert die Ostermesse. So weit so gut. Aber es kommt noch besser – viel besser. Pfarrer Josef Scheiring schwingt gemeinsam mit seinen Ministranten das Tanzbein zu „Jerusalema" – erst im Altarraum, dann verlassen sie langsam und fröhlich klatschend die Kirche. Der Pfarrer überrascht alle und wird auch prompt zum Internethit. Tausende Male wird das Video in den sozialen Netzwerken geteilt.