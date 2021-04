Frost und Schnee im April: Ungemütlich, aber nicht ungewöhnlich

Nicht ganz. Denn später Schneefall im April ist alles andere als ungewöhnlich, das hat eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gezeigt. Demnach gab es in den letzten Jahren in jedem April Kaltlufteinbrüche mit Schneefall. Daran wird sich auch nichts ändern, obwohl sich das Klima immer weiter erwärmt.

Was jedoch nicht gewöhnlich ist: Der bisherige Frühling verlief in ganz Österreich sehr trocken. Zudem lag die Durchschnittstemperatur fast einen Grad unter dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

„Derartige Temperaturwechsel und Kaltlufteinbrüche sind typisch für den April", sagt Alexander Orlik von der ZAMG. Der Grund: „Wenn sich von Süden allmählich sommerlich warme Luft nähert und es im Norden Europas noch winterlich kalt ist, kommt es je nach Wetterlage recht schnell zu starken Temperaturwechseln." Was wir also momentan erleben, war auch in den vergangenen Jahren so. „In den letzten Jahren gab es in jedem April zumindest in einigen Regionen Österreichs selbst unter 800 Meter Seehöhe noch Neuschnee."