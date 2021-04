26-Jähriger in Innsbruck mit Eisenstange attackiert, Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Auf einem Parkplatz in der Purtschellerstraße in Innsbruck ist am Dienstag gegen 12 Uhr mittags ein 26-Jähriger von Unbekannten attackiert und verletzt worden. Der Mann wurde laut eigener Aussage von drei jungen Männern angepöbelt als er sich von seinem Auto wegbewegte. Es kam zum Streit. Einer der Männer soll plötzlich eine Eisenstange genommen und sie dem 26-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben.