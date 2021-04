Nächster Klagenfurt-Kantersieg, Wacker besiegt SV Horn mit 3:2

Amstetten – Austria Klagenfurt hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Liga den zweiten Kantersieg in Folge gefeiert. Die Klagenfurter fertigten am Dienstagabend zum Auftakt der 23. Runde SKU Amstetten nach 0:1-Rückstand auswärts noch mit 6:1 ab. Am Freitag hatte man zu Hause gegen Kapfenberg mit 5:0 gewonnen. Die Truppe von Coach Peter Pacult rückte somit bis auf drei Punkte an den nicht aufstiegsberechtigten Tabellenführer SV Lafnitz heran, der in Kapfenberg mit 0:1 verlor.