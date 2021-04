Wunschlos glücklich?

Ein Großteil der österreichischen Bevölkerung verbindet mit dem Wort Kredit zumeist mit etwas Unangenehmes. Zugegeben, wer kann Schulden schon etwas Positives abgewinnen? Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Fälle, wo selbst hartgesottene „Kreditmuffel“ zur Fremdfinanzierung greifen (müssen). Beispielsweise für die Realisierung eines kurzfristigen, aber gewinnbringenden Geschäfts, unabwendbare Reparaturen, überraschende Familienereignisse oder unvorhersehbare Notsituationen, oder was das Leben sonst noch so an Überraschungen bereithält. Es gibt eine Reihe von Situationen, in denen der Rechenstift beweist, dass es einfach klüger ist, sich die finanziellen Mittel zu borgen.