Missbrauch in Tiroler Heimen: Zeitzeugen für Forschungsprojekt gesucht

Innsbruck – Die bereits 2019 von der Tiroler Landesregierung und der Diözese Innsbruck eingesetzte Dreierkommission zur Aufarbeitung der Missbrauchs-Fälle im Mädchenheim Martinsbühel und in weiteren Heimen bekommt vertiefende wissenschaftliche Unterstützung. Das gab das Land am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

„Wir stellen in unserer Forschungsarbeit die Frage nach Aufsichtspflichten und von wem diese wahrgenommen wurden. Gleichzeitig versuchen wir zu rekonstruieren, wie der Alltag der Betroffenen unter kirchlicher Betreuung aussah“, erläutern die Projektverantwortlichen Friedrich Stepanek (Universität Innsbruck) und Ina Friedmann (Wissenschaftsbüro Innsbruck). Dabei gehe es um den emotionalen und körperlichen Umgang mit den Betroffenen, um Schulunterricht und Ausbildung, Arbeit und hygienische Verhältnisse. „Um einen möglichst umfangreichen Einblick in das Leben in den kirchlichen Heimen in Tirol nach 1945 zu erhalten, beleuchten wir auch die Ausbildung, Tätigkeitsbereiche und Aufgabengebiete des Personals“, sagt Stepanek.