„Spencer": Biopic über Prinzessin Diana trotz Corona im Schlussspurt

Berlin – Die Verfilmung „Spencer" über das letzte Weihnachtsfest, das Lady Diana 1991 mit den Royals verbrachte, bevor sie sich entschied, Prinz Charles zu verlassen, ist im Schlussspurt. Nach Dreharbeiten an zahlreichen deutschen Standorten wie Schlosshotel Kronberg ging es für die letzten Aufnahmen in Richtung England. In dem Biopic, das 2022 in die Kinos kommen soll, spielt Kristen Stewart die britische Prinzessin.