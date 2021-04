Schwerer Auffahrunfall auf der Inntalautobahn bei Wörgl

Unbestätigten Informationen zufolge wurde mindestens eine Person schwer verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Beim Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt, sie alle waren in Fahrtrichtung Westen unterwegs, so die Polizei. Der Stau im Bereich des Unfalls hielt am Nachmittag noch an.

Erst am Dienstag war es am frühen Nachmittag zu einem ähnlichen Unfall auf der A12 bei Wörgl gekommen. Ein Pritschenwagen war in Fahrtrichtung Kufstein gegen das Heck eines am Stauende stehenden Lkw geprallt. Für den 27-jährigen Lenker, der sich alleine in dem Fahrzeug befand, kam jede Hilfe zu spät. (TT.com)