Bundeskanzler Kurz erhält „Freiheitspreis der Medien

München, Wien – Sebastian Kurz (ÖVP) wird in Deutschland ausgezeichnet, er erhält den „Freiheitspreis der Medien". „Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich in seiner politischen Laufbahn immer wieder als Brückenbauer erwiesen", begründete die Jury. Der Preis wird zum siebenten Mal verliehen und geht immer an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für die freie Meinungsäußerung, das gesellschaftliche Miteinander, politischen Dialog und Demokratie einsetzen.