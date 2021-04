Pressestimmen zu Afghanistan-Abzug: „USA kriegsmüde", „Geschenk an Taliban"

US-Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch das Ende des Afghanistan-Einsatzes der USA an und besuchte den Soldatenfriedhof für Afghanistan-Veteranen.

„Mit der Lage in Afghanistan hat der Entscheid wenig zu tun. Die Zahl der zivilen Opfer steigt jeden Monat, die Taliban kontrollieren mittlerweile über die Hälfte des Landes, und die Gespräche zwischen den Aufständischen und der Regierung kommen nicht vom Fleck. Ausschlaggebend für Präsident Biden waren die Befindlichkeiten an der Heimfront. Die Amerikaner sind kriegsmüde, und Afghanistan hat für sie keine strategische Priorität mehr, seit Al-Kaida weitgehend von dort vertrieben worden ist. (...)

Es ist zu befürchten, dass mit der Rückkehr der Truppen auch das politische Interesse an Afghanistan schrumpft. Amerikaner und Europäer müssten jetzt aber erst recht ihre Bemühungen verstärken und den Friedensprozess mit großzügigen finanziellen Anreizen am Leben erhalten. Afghanistan ist von internationaler Hilfe abhängig. Das wissen alle Beteiligten, auch die Taliban. Die Islamisten wollen auch keinem Paria-Staat mehr vorstehen wie nach ihrer Machtübernahme 1996. Sie wollen international anerkannt werden. Das heißt, es gäbe durchaus noch Raum für Verhandlungen.“

„Aus amerikanischer Sicht ist dieser Entscheid – gerade mit Blick auf die Erfahrung in Vietnam – nachvollziehbar. Die Ankündigung des bedingungslosen Abzugs ist aber gleichzeitig ein Geschenk an die Taliban. Die Steinzeitislamisten haben sich nie ernsthaft um ein Friedensabkommen mit der Regierung in Kabul bemüht. Noch haben sie mit ihren Terrorfreunden von Al-Kaida gebrochen. Beides war eigentlich in jenem Abkommen vereinbart worden, das die Regierung Trump mit den Taliban vor einem Jahr in Doha ausgehandelt hatte.