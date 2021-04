BIM bestimmt die Zukunft der Baubranche

Einer der wichtigsten Impulsgeber rund um die Digitalisierung der Baubranche ist Building Information Modeling – kurz BIM. Im Wesentlichen geht es darum, die gesamte Wertschöpfungskette durch den Einsatz von vernetzten Informationstechnologien zu optimieren. Das Bauwerksmodell dient als Datenbasis für die integrale Zusammenarbeit. Es handelt sich somit nicht – wie oftmals vermutet – um eine Software, sondern um eine kooperative, digitale Arbeitsmethodik, die in allen Lebensphasen eines Gebäudes Anwendung findet. „BIM wird in den kommenden Jahren verstärkt Einzug in der Branche halten. Immer mehr Bauherren und -frauen fordern die Anwendung aufgrund der Vorteile, die sich daraus ergeben, ein“, zeigt sich Anton Rieder überzeugt. Der Landesinnungsmeister appelliert an die Tiroler Bauunternehmen, rechtzeitig auf den digitalen Wandel zu reagieren, um für die Zukunft gerüstet zu sein.