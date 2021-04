Kuckuck, Kuckuck – ruft's (bald wieder) aus dem (Tiroler) Wald

Pünktlich zum Kuckuckstag am 15. April ist der Vogel wieder in Österreich gelandet. Wie die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich am Mittwoch meldete, belegen rund 100 Sichtungen von heimischen Vogelbeobachtern die Rückkehr des Frühlingsboten aus seinem afrikanischen Winterquartier. Die höheren Lagen in Tirol, Salzburg und Vorarlberg meidet er aber noch aufgrund von Schnee und mangelnder Nahrungsverfügbarkeit. Die gute Nachricht: Auch bei uns wird er bald zu hören sein. Die schlechte: Der Kuckuck gilt in vielen Ländern als gefährdet. Europaweit hat der Bestand in den letzten 40 Jahren um ein Drittel abgenommen, in Österreich um ein Viertel. Grund dafür ist der menschengemachte Klimawandel und der Verlust an Lebensraum. Das ist tragisch, denn nicht nur der Ruf des Kuckucks ist einzigartig, auch seine Lebensweise ist ein Meisterwerk der Evolution.