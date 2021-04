Oberleitung gerissen: Brennerbahnstrecke vorerst nur eingleisig befahrbar

Entsprechend aufwändig ist die Wiederherstellung, an der bereits mit Hochdruck, auch heute die ganze Nacht über, gearbeitet wird. Es ist jedoch "davon auszugehen, dass die Strecke auch morgen Freitag bis in den Abend hinein nur eingleisig befahrbar bleibt", berichten die ÖBB. Aus diesem Grund müssen in Abstimmung mit dem VVT auch weiterhin die S-Bahnen, die in Steinach enden oder beginnen (Steinach-Innsbruck) im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt werden.