Nacktfotos verschickt: Mann aus Kitzbühel online erpresst

Kitzbühel – Ein Mann aus dem Bezirk Kitzbühel ist mit einem Erpressungsversuch konfrontiert worden. Der 51-Jährige erhielt über eine Social-Media-Plattform eine Freundschaftsanfrage von einer "Patrice". Er nahm die Anfrage an und wurde vom Gegenüber aufgefordert, Nacktfotos zu verschicken. Dem kam er nach, woraufhin er damit bedroht wurde, dass die Fotos an alle Kontakte versendet würden. Er könne das mit einer Zahlung von 15.000 Euro an ein Konto in Burkina Faso verhindern.