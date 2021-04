Zwei Verletzte bei Frontalunfall auf B161 in Kitzbühel

Kitzbühel – Kurz nach Mittag ereignete sich am Donnerstag ein Frontalzusammenstoß auf der Pass Thurn Straße im Gemeindegebiet von Kitzbühel. Ein 66-jähriger Österreicher war gegen 12.45 Uhr mit seinem Pkw auf der B161 in Richtung Jochberg unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 69-jähriger Autolenker in die Gegenrichtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei beide Autos an den rechten Fahrbahnrand geschleudert wurden.