Absam hat neuen Bürgermeister: Schafferer setzt sich gegen Pauli durch

Absam – Der Absamer Gemeinderat wählte Manfred Schafferer in der heutigen Sitzung zum Nachfolger von Arno Guggenbichler. Der bisherige Vizebürgermeister setzte sich mit elf zu acht Stimmen gegen seinen Kontrahenten Arno Pauli durch. Der ehemalige SPÖ Nationalrat Max Unterrainer wird neuer 1. Vizebürgermeister in Absam.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen und auf die vor mir liegenden Herausforderungen“, zeigt sich Schafferer in einer Aussendung der SPÖ Tirol glücklich und motiviert nach der heutigen Abstimmung. „Im Mittelpunkt meines Handelns steht das Miteinander im Dorf. Ich will sicherstellen, dass die Gemeinde ein Partner für alle ist. Kontinuität, Verlässlichkeit und Solidarität sind dabei die Werte, die mich anleiten - privat und politisch - bei meinem Einsatz für unsere Gemeinde.“ Dabei kennt der neu gewählte Bürgermeister nicht nur die Aufgaben aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Gemeinde ganz genau, sondern weiß als langjähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Absam und Obmann der Schützengilde auch, welche Anliegen die Menschen und die vielen Vereine in Absam beschäftigen. Manfred Schafferer ist Polizist in der Abteilung für Sozialbetrug und aktiv in der Personalvertretung der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter tätig.