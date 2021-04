Mann fand Handgranate bei Grabungen im Garten in Wörgl

Wörgl – Am Donnerstagnachmittag mussten in Wörgl Polizei und der Entminungsdienst des Bundesheeres ausrücken. Ein 53-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit Grabungsarbeiten in einem Garten beschäftigt. Dabei stieß er auf einen etwa neun Mal sechs Zentimeter großen metallischen Gegenstand. Dieser war stark korrodiert und ähnelte einer Handgranate.