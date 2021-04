Parteitag in Havanna: Ende der Castro-Ära in Kuba erwartet

In Kuba dürfte eine neue Ära anbrechen.

Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 1965 – sechs Jahre nach dem Sieg der Revolution – dürfte die einzige in dem Karibikstaat zugelassene Partei danach also nicht mehr von einem Castro angeführt werden. Der heute 89-Jährige Raúl Castro gab bereits vor drei Jahren das Amt als Präsident des Karibikstaats an Miguel Díaz-Canel weiter.