Vertreter im TT-Studio: Junge wollen an die Uni, Alte weniger Tests

Die Studenten wollen, dass das Sonnendeck offen bleibt, sie also weiter in der Sonne an der Innpromenade sitzen können und wollen zurück zum Präsenzunterricht. In den Altenwohnheimen fordert man Lockerungen bei der Test- und Maskenpflicht. Eine Kluft zwischen den Generationen sahen ÖH-Vorsitzender Johann Katzlinger und ARGE-Altenheime-Obmann Robert Kaufmann weniger. Mehr Mut zur Normalität wünschen sich beide.