Gynäkologische Betreuung in allen Phasen des Lebens

Von Routine-Vorsorge-Kontrollen, über die Phase des Kinderwunsches, Betreuung in der Schwangerschaft und bei der Geburt, bis zur Behandlung von gynäkologischen Erkrankungen ­– am Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck werden Frauen ein Leben lang kompetent und einfühlsam gynäkologisch betreut. Modernste Ausstattung, höchste fachliche Expertise und interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten machen die Rundum-Versorgung möglich. Besonders bekannt ist die Innsbrucker Privatklinik für die Geburtshilfe, die mit einem bestens eingespielten Team aus GynäkologInnen, Hebammen und Pflegepersonal umfassende Angebote für Familien bietet. Aber auch alle gängigen operativen gynäkologischen Eingriffe führt das Expertenteam in den bestens ausgestatteten Operationssälen des Sanatorium Kettenbrücke durch.