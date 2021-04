Fließende Gewässer stoßen nachts vier Mal mehr CO2 aus als tagsüber

Fließende Gewässer stoßen mehr CO2 aus als ursprünglich angenommen. © Pixabay

Lausanne – Fließende Gewässer tragen viel mehr zum Treibgashaushalt bei als bisher angenommen. Grund dafür: Bisher wurde der CO2-Ausstoß von Gewässern lediglich am Tag gemessen Jetzt haben Forscher der ETH Lausanne aber herausgefunden, dass Vier Fünfter der CO2-Emission abends und nachts erfolgt.

"Dies deutet darauf hin, dass Berechnungen, wie viel CO2 von diesen Gewässern an die Atmosphäre abgegeben wird, zu niedrig angesetzt waren, was zu falschen Schätzungen ihres Beitrags zum globalen Kohlenstoffkreislauf führte", schreibt die ETH Lausanne (EPFL) in einer Mitteilung vom Freitag.

Forscher hatten lange Zeit gedacht, dass Fließgewässer für die globalen Kohlenstoff-Durchflussmengen weniger wichtig seien als beispielsweise die Ozeane. Dabei nehmen Bäche und Flüsse enorme Mengen an terrestrischem organischem Kohlenstoff auf, den sie unter Bildung von Atem-CO2 zersetzen.

Ausstoß in der Nacht vier Mal höher

Die Berechnung, wie viel von diesem CO2 an die Atmosphäre abgegeben wird, ist aufgrund der Komplexität der Netzwerke von Fließgewässern sehr schwierig. Bisher stützen sich die Forscher bei ihren Schätzungen vor allem auf manuelle Messungen während des Tages, in 90 Prozent der Fälle zwischen 8.00 und 16.00 Uhr gemacht. Und da liegt der Fehler, wie ein Team von Wissenschaftern des Labors für die Forschung mit Biofilmen und Flussökosystemen (SBER) der EPFL bewiesen hat.

Kontinuierliche Messungen ergaben nämlich, dass die CO2-Emissionen von Fließgewässern nur in zehn Prozent der Fälle gleichsam in dieser "Bürozeit" ihren Höhepunkt erreichen. In den Nachtstunden war der Ausstoß vier Mal höher.