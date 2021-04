19-jähriger Wanderer auf Hochwacht in Kufstein abgestürzt

Kufstein – Am späten Freitagnachmittag rückte in Kufstein die Bergrettung aus, um einen 19-Jährigen zu bergen, der bei einer Wanderung abgestürzt war. Der junge Mann war gegen 17 Uhr mit einem 21-Jährigen zusammen in weglosem Gelände im Bereich Hochwacht unterwegs, als der Unfall passierte.