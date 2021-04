Skifahrer (58) stürzte in Gries am Brenner kopfüber in den Tiefschnee

Gries am Brenner – Im freien Gelände auf der Bergeralm ist am Samstagvormittag ein Skifahrer (58) schwer gestürzt. Der 58-Jährige war gegen 9.30 Uhr außerhalb der Abfahrt in Richtung Talstation des Hochsonnliftes unterwegs. Dann wurde ihm ein Sprung über eine Schneewechte zum Verhängnis: Er fiel kopfüber in den Tiefschnee.