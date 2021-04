Hamilton raste vor Red-Bull-Duo in Imola zu seiner 99. Pole Position

Imola – Lewis Hamilton nimmt den Formel-1-Grand-Prix der Emilia Romagna am Sonntag (15.00 Uhr/live TT.com-Ticker, ORF 1, RTL und Sky) aus der Pole Position in Angriff. Der siebenfache Weltmeister hielt am Samstag im Qualifying für den zweiten Saisonlauf in Imola die favorisierten Red-Bull-Boliden in Schach. Max Verstappen hatte beim Auftakt vor drei Wochen in Bahrain die Pole erobert, musste sich diesmal aber hinter seinem neuen Teamkollegen Sergio Perez mit Platz drei begnügen.