Beisetzung auf Schloss Windsor: Die Royals nahmen Abschied von Prinz Philip

Nachdem der Sarg auf den Leichenwagen – einen von Philip selbst gestalteten Land Rover – gehoben wurde, verließ die Königin das Gebäude. © GARETH FULLER

Windsor – Mit einer Zeremonie im engen Kreis von lediglich 30 Gästen wurde heute Nachmittag dem verstorbenen Prinz Philip gedacht. Queen Elizabeth II. und Mitglieder der Royal Family folgten dem Sarg des Prinzgemahls zur Trauerfeier auf Schloss Windsor.

Landesweit erinnerten die Menschen mit einer Schweigeminute an den Herzog von Edinburgh, wie Philip im Vereinigten Königreich genannt wird. Queen Elizabeth II. wirkte gefasst, sie saß mit etwas Abstand zu ihren Kindern und Enkeln ganz vorn in der Kirche.

Die Queen in der St.Georgs-Kapelle. © AFP

Besonders Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Kate, die Ehefrau von Prinz William, wirkten ergriffen. Die Trauergäste trugen schwarze Mund-Nase-Bedeckungen. Viele der weiblichen Gäste trugen schwarze Schleier – die Königin allerdings verzichtete darauf.

🔴 Die Trauerfeier für Prinz Philip im Live-Blog

Zahlreiche Schaulustige und ein unangenehmer Zwischenfall

Vor der Trauerfeier sperrte die Polizei das Gelände weiträumig ab. Zahlreiche Sicherheitskräfte waren im Städtchen Windsor westlich von London im Einsatz, Scharfschützen postierten sich auf Hausdächern. Sogar Müllkörbe und Briefkästen wurden auf mögliche Sprengkörper kontrolliert.

Trotz der Bitte an die Öffentlichkeit, die Beisetzung von Prinz Philip nur im Fernsehen zu verfolgen, haben sich Dutzende Schaulustige vor Schloss Windsor versammelt. Kurz vor der Beisetzung stiegen zudem zahlreiche Tauben in der Militärgedenkstätte National Memorial Arboretum in den Himmel. Der 37-jährige Ieuan Jones reiste aus dem walisischen Cardiff nach Windsor, um Philip die letzte Ehre zu erweisen. „Es ist wirklich eine Schande, dass wir wegen der Pandemie diesem außergewöhnlichen Mann keinen größeren Tribut zollen können", sagte er. Philip sei „ein wahrer Held".

Trotz der Bitte an die Öffentlichkeit, die Beisetzung von Prinz Philip nur im Fernsehen zu verfolgen, haben sich Dutzende Schaulustige vor Schloss Windsor versammelt. © TOLGA AKMEN

Am Rande der Zeremonie kam es zu einem Zwischenfall: Eine Frau sorgte mit nacktem Oberkörper und lauten Rufen für Aufregung. Im Anschluss an die Schweigeminute rief sie vor Schloss Windsor „Rettet die Erde" und stürzte in Richtung einer Statue von Queen Victoria, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) beobachtete, wie die Frau versuchte, an Sicherheitskräften vorbeizukommen. Polizisten überwältigten sie und führten sie in Handschellen ab. Innerhalb des Schlosses wurde der Zwischenfall nicht bemerkt.

Prozession zur Kapelle

Zuvor war der Sarg mit dem Leichnam des Ehemanns der Queen mit einem eigens für den Anlass gestalteten Land Rover zur Trauerfeier gebracht worden. Insgesamt folgten neun Mitglieder der Königsfamilie dem Wagen mit dem aufgebahrten Sarg zu Fuß. Prinz Philips Enkel William und Harry gingen in derselben Reihe, aber nicht direkt nebeneinander. Zwischen ihnen war Peter Philips, der älteste Sohn der Queen-Tochter Prinzessin Anne, gruppiert.

William und Harry gingen in derselben Reihe, aber nicht direkt nebeneinander. © VICTORIA JONES

Mit dieser Anordnung, so spekulierten Medien, wollte die Königin sichtbare Spannungen zwischen den Brüdern vermeiden. Deren Beziehung hatte zuletzt stark unter dem Umzug von Harry und dessen Frau, Herzogin Meghan, in die USA sowie Rassismus-Vorwürfen des Paares gegen den Palast gelitten.

Nachdem der Sarg von Soldaten auf den Leichenwagen gehoben worden war, verließ die Königin das Gebäude. Sie bestieg ihre Staatslimousine und der Wagen schloss sich dem Trauermarsch zur St.-Georgs-Kapelle auf dem Schlossgelände an.

📽️ Video | Die Trauerfeier für Prinz Philip in voller Länge

Meghan sieht Zeremonie im TV

Die schwangere Herzogin Meghan verfolgte die Trauerfeier unterdessen in den USA im Fernsehen. Da sie selbst nicht persönlich dabei sein könne, wollte sie die Beisetzung zu Hause in Los Angeles im TV schauen, hieß es. Auf Anraten ihres Arztes war Meghan, die ihr zweites Kind erwartet, nicht nach England gereist. Harry war daraufhin ohne sie nach London geflogen.

Auch Premierminister Boris Johnson habe die Zeremonie per Fernseher auf seinem Landsitz in Chequers verfolgt und sich an der Schweigeminute beteiligt, hieß es. Um die Stille nicht zu stören, hatte der Londoner Flughafen Heathrow, der nur wenige Kilometer von Windsor entfernt liegt, über mehrere Minuten vor und nach der Schweigeminute alle Starts und Landungen verboten.

Die Form der Beisetzung spiegele Philips Charakter wider, sagte der Royal-Experte Robert Hardman dem Sender BBC Radio 4. Die Feier sei „schnörkellos“. Die Trauergäste, darunter auch drei deutsche Verwandte Philips – Bernhard Prinz von Baden, Philipp Prinz zu Hohenlohe-Langenburg und Heinrich Donatus Prinz von Hessen – trugen Masken und hielten Abstand. Die Queen saß alleine.

Private Bilder veröffentlicht

Bei der Zeremonie dominierten Motive aus der Seefahrt, damit soll Philips Rolle in der Royal Navy gewürdigt werden. Noch zu seinen Lebzeiten hat sich der Prinz unter anderem „Eternal Father, Strong to Save“ gewünscht. Das Lied gilt als Hymne der Royal Navy, in der Philip während des Zweiten Weltkriegs diente und der er stets verbunden blieb. Wie vorab bekannt gegeben wurde, wird der Dekan von Windsor Philips „Freundlichkeit, Humor und Menschlichkeit“, würdigen.

Zu Ehren des Prinzgemahls veröffentlichte das Königshaus ein Gedicht von Simon Armitage, der 2019 zum sogenannten Poet Laureate des Vereinigten Königreichs ernannt worden war. Das Gedicht mit dem Namen „The Patriarchs - An Elegy“ ist eine Hommage an Philips Karriere in der Royal Navy und bezeichnet seine Generation als „Ehemänner zur Pflicht“ (husbands to duty) und „Urgroßväter von Geburt an“ (great-grandfathers from birth).

Auch andere Monarchen gedachten Philip

Zudem erinnerte der Palast mit mehreren teils privaten Fotos an den Ehemann der Queen. „Die Königin möchte dieses private Foto von sich und dem Herzog von Edinburgh teilen, das 2003 auf der Spitze der Coyles of Muick in Schottland aufgenommen wurde“, hieß es zu einem der Bilder. Aufgenommen wurde das Bild demnach von Schwiegertochter Herzogin Sophie, der Ehefrau von Prinz Edward. Auch andere Monarchen gedachten des toten Philips: So wehte am dänischen Königspalast in Kopenhagen die Flagge auf halbmast.

Der kleine Inselstaat Malta ehrte Philip am Tag seiner Beisetzung mit Blumen und Salutschüssen. Vor der Villa Guardamangia, wo Philip und seine Frau rund zwei Jahre lang gelebt hatten, legten Menschen Blumen nieder. Ein paar Kilometer entfernt, in der Hauptstadt Valletta, feuerte eine Grade neun Salutschüsse ab – je ein Schuss für jedes von neun Jahrzehnten im Leben des Prinzen.

Noch nicht die letzte Ruhestätte

Prinz Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben. Wegen der Corona-Beschränkungen fand die Beisetzung im engsten Kreis statt. Statt wie ursprünglich geplant 800 nahmen nur 30 Gäste teil. Das waren neben der Queen und ihren vier Kindern die Enkel sowie weitere enge Mitglieder des Königshauses.