Toter und Schwerverletzter nach Lawine am Großen Zunig in Osttirol

Huben – Ein 49 Jahre alter Skitourengeher ist am frühen Samstagnachmittag bei einem Absturz aufgrund eines Lawinenabgangs am Großen Zunig bei Huben getötet worden. Er und sein 48-jähriger Begleiter wurden nach Angaben der Polizei Matrei von einem kleinen Schneebrett in die Tiefe gerissen und stürzten rund 200 Meter weit über felsdurchsetztes Gelände ab. Der 48-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde nach Innsbruck in die Klinik geflogen.