Tourengeherin bei Sturz in Bachbett in Schmirn schwer verletzt

Schmirn – Eine 45-Jährige ist am Samstag bei einer Skitour in Schmirn in ein Bachbett gestürzt. Die Frau war als Mitglied einer 14-köpfigen Gruppe von Kasern aus über den Kaserer Winkel durch die Kleegrube auf die Kleegrubenscharte (2495 Meter) aufgestiegen. Nach einer Rast wollte die Gruppe zurück nach Kasern. Kurz vor dem Ziel, auf etwa 1650 Metern Seehöhe, mussten die Tourengeher über eine schmale Brücke ein Bachbett überqueren. Die 45-Jährige, die mit einem Splitboard unterwegs war, verfehlte die Brücke und stürzte in das eineinhalb Meter tiefer liegende Bachbett.