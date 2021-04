Zigarette steckte Baum in Innsbruck in Brand: Akazie gefällt

Innsbruck – In Innsbruck ist am frühen Samstagnachmittag ein Baum in Brand geraten. Laut Aussage eines Passanten hatten drei Männer und eine Frau vor der Akazie Zigaretten geraucht. Eine der Personen dürfte demnach eine Zigarette in ein Loch in dem morschen Baum geworfen haben, was eine Rauchentwicklung zur Folge hatte. Die vier hätten daraufhin vergeblich versucht, den Brand mit Wasserflaschen zu löschen.