Mittelschweres Erdbeben bei Atomkraftwerk Buschehr im Südiran

Teheran – In der südiranischen Provinz Buschehr, in der auch das erste Atomkraftwerk des Irans steht, hat es am Sonntag ein mittelschweres Erdbeben gegeben. Nach Angaben der örtlichen Behörden war besonders die gleichnamige Provinzhauptstadt sowie die Hafenstadt Gonaweh von dem Beben der Stärke 5,9 betroffen. Zunächst berichteten Rettungskräfte von einem Verletzten, so die Nachrichtenagentur Isna. Über Schäden gab es vorerst keine Informationen.