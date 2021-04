Serie ausgebaut: Späte Tore brachten Salzburg 2:0-Sieg über den LASK

Die Oberösterreicher kassierten auch im dritten Spiel 2021 eine Niederlage gegen Salzburg und verpassten es, ein Ausrufezeichen für das Cupfinale zu setzen, in dem man sich am 1. Mai erneut gegenübersteht. Die "Bullen" feierten den sechsten Sieg in Folge und halten in 13 Ligaspielen 2021 bei 12 "Dreiern".