Zwei Abfahrts-Weltmeister im Duell um das ÖSV-Präsidentenamt

Götschl hatte am Sonntagabend verkündet, für das Präsidentenamt kandidieren zu wollen. Dafür muss sie formal vom steirischen Skiverband nominiert werden. Der im Sommer 80 Jahre alt werdende Schröcksnadel stellt sich nach 31 Jahren nicht mehr der Wiederwahl, spätestens Ende Juni soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin öffentlich bekannt gemacht werden. Die Entscheidungen werden aber wohl schon im Vorfeld fallen. Götschl wäre die erste weibliche Präsidentin des in Innsbruck situierten, erfolgreichsten Sportverbandes Österreichs.

Walchhofer und Götschl sind nicht nur gleicher Jahrgang 1975, beide gehörten zu den erfolgreichsten Skirennläufern ihrer Zeit. Walchhofer war 2003 Abfahrts-Weltmeister und hat drei Mal den Abfahrtsweltcup gewonnen. Der Steirerin Götschl ist das gleich fünf Mal gelungen, zudem hatte sie 1999 in ihrer Spezialdisziplin Gold geholt und in der Saison 1999/2000 auch den Gesamtweltcup gewonnen. Walchhofer ist heute Familienvater und Hotelier in Zauchensee sowie seit längerem Vizepräsident im Österreichischen Skiverband. Die in Spielberg lebende Obdacherin Götschl ist Mutter zweier Töchter und seit einigen Jahren Vizepräsidentin im Steirischen Skiverband, wobei ihr besonders die Nachwuchsarbeit am Herzen liegt.