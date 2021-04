Gründer, Modus, Finanzen: Die Pläne der Super League im Überblick

Vor Kurzem trafen Liverpool und Real Madrid noch in der Champions League aufeinander. Dieses Duell könnte es künftig in der Super League geben.

⚽ Modus: In zwei Zehnergruppen sollen die Teams Heim- und Auswärtsspiele austragen. Die besten drei Teams jeder Gruppe sind sicher im Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen vier und fünf spielen in Hin- und Rückspiel die letzten Plätze für das Viertelfinale aus. Ab da geht es wie in der K.o.-Phase der Champions League weiter, also mit Hin- und Rückspiel im Viertel- und Halbfinale und einem einzigen Finalspiel an einem neutralen Spielort.