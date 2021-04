Nach Tötung dreier Menschen in Texas verdächtiger Ex-Polizist gefasst

Austin (Texas) – Nach der Tötung von drei Menschen in Austin im US-Bundesstaat Texas ist ein verdächtiger Ex-Polizist gefasst worden. Der 41-Jährige, der am Sonntag auf mehrere Menschen geschossen haben soll, sei Montagfrüh (Ortszeit) in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Polizeisprecher der Stadt Manor bei Austin auf Anfrage.