Kommission wird Schutzwege in Imst prüfen

Eine lange Gerade in Imst verleitet dazu, den ausgeschilderten „60er“ außer Acht zu lassen.

Imst – Vergangenes Jahr ereignete sich ein tödlicher, vor zwei Wochen ein schwerer Unfall auf der Tiroler Straße 171 in Imst. Zwischen dem Kreisverkehr beim Interspar und der Ortseinfahrt Gunglgrün bzw. Sonnberg gilt auf der gesamten Länge eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Allerdings verleitet eine lange Gerade so manchen Autofahrer zum Tritt aufs Gaspedal. Dass überhöhte Geschwindigkeit mit ein Grund für die Unfälle ist, darüber sind sich die Verkehrsexperten einig.

„Jeder Unfall ist einer zu viel!“, unterstreicht BHStv. Andreas Nagele. Er ist sich des Problems bewusst: „Wir werden einen Lokalaugenschein vornehmen und parallel dazu die Aufstellung einer permanenten Radarbox prüfen.“ Bezirkspolizei-Kdt. Hubert Juen erinnert daran, dass es bereits vor mehreren Jahren vor der Imster Ortseinfahrt beim „Café Kristall“ einen Unfall mit einem tödlich Verletzten gab: „Die Polizei misst auch in diesem Bereich immer wieder die Geschwindigkeit. Ob der hier vorgegebene ,60er‘ permanent überschritten wird, muss man sich in einer längerfristigen Brennpunktmessung ansehen.“ Die Polizei werde jedenfalls ein Maßnahmenpaket zusammenstellen, das Verbesserungsvorschläge in diesem Bereich vorsieht. Dies könne von einer Blinkanlage im Bereich der Schutzwege bis zu verstärkten Kontrollen reichen.