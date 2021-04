Flüchtiger Wörgler in Salzburg festgenommen

Der von der Polizei sichergestellte Fluchtwagen des 26-Jährigen. Der Verdächtige konnte in Saalfelden ausgeforscht werden.

Wörgl – Er kam recht weit, aber nicht weit genug: Der Wörgler, der vor zehn Tagen zwei Polizisten mit dem Auto angefahren und verletzt hatte, konnte mittlerweile von der Polizei ausgeforscht werden. Und zwar „in Saalfelden“, bestätigt Astrid Mair, Polizeikommandantin des Bezirks Kufstein. Mittlerweile befindet sich der Beschuldigte in der Innsbrucker Justizanstalt.

Rückblende: Es war am 8. April gegen 20.15 Uhr im Wörgler Ortsgebiet, als zwei Polizisten auf einen 26-jährigen Pkw-Lenker aufmerksam wurden. Die Beamten stoppten den Unterländer und stellten schnell fest, dass die Kennzeichen am silberfarbenen Ford gestohlen waren. Weiters ergab eine Überprüfung, dass ein Haftbefehl der Innsbrucker Staatsanwaltschaft auf den Namen des amtsbekannten 26-Jährigen ausgestellt war. Der Mann soll schon mehrfach wegen Kennzeichen- und Autodiebstählen mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.