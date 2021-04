Tiroler Klassik-Konzerte: Von Haydn bis modern, und alles frei Haus

Innsbruck – Aus der Not eine Tugend machen, improvisieren, Corona diszipliniert umschiffen, um dann im leeren Saal anzutreten zum Zwecke einer Videoaufzeichnung: „Wie lange noch?“, fragen sich nach Kultur Hungernde. Immerhin, es ist schön, Tirols breit gefächerte Musikszene überhaupt an der Arbeit erleben zu können, wenigstens vor dem häuslichen Laptop.

Das orchestrale Kollektiv unter der Leitung von Dirigent Karlheinz Siessl hat den Abend Beethoven gewidmet. Wir erinnern uns schmerzlich: Dessen im Vorfeld umfassend geplanter 250. Geburtstag wurde im Vorjahr von einer die Welt erfassenden viralen Malaise aber so was von ins Abseits gedrängt.

So ehrt das Orchester St. Blasius Beethoven eben heuer nachträglich und mit einer speziellen Programmauswahl. Nicht Werke des Jubilars werden aufgeboten, sondern solche von Zeitgenossen aus Beethovens Wiener Wahlheimat. Von Joseph Haydn etwa, der den aus Bonn zugereisten aufstrebenden Komponisten unter seine Fittiche nahm. Von Haydn stammt „Berenice, che fai?“, eine (dramatische) Szene für Sopran und Orchester. Susanne Langbein, im Herbst, lange scheint es her, in Webers „Der Freischütz“ am Tiroler Landestheater im Einsatz, zeigt bei diesem Stück eindrucksvoll ihre Stärken: packender stimmlicher Ausdruck, umfassende Präsenz.