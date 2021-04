Urlaub im Zillertal: „Grüner Pass“ wirft viele Fragen auf

Mayrhofen – Die zweite Sommersaison in der Corona-Pandemiezeit steht bevor. Und die hiesige Tourismusbranche scheint heuer noch ratloser als zur selben Zeit im Vorjahr. „Letztes Jahr haben wir schon mehr gewusst als jetzt. Im Mai soll was öffnen dürfen, aber was genau, weiß man nicht“, meint Andreas Lackner, Geschäftsführer des TVB Mayrhofen-Hippach. Man stehe in den Startlöchern, die gut funktionierenden Hygiene-Konzepte des Sommers 2020 würden auch heuer wieder angewandt werden.