Freude über seltenen Kitzbock im Außerfern

Nesselwängle – Sie gehören zur Schneetalalm wie der Kaiserschmarren und der Kaspressknödel – die Walliser Schwarzhalsziegen. Stolze Besitzerin ist Hüttenwirtin Karin Ried-Weinzierl aus Nesselwängle. „Ich habe die Schwarz-Weißen einmal gesehen und mich sofort verliebt“, erinnert sie sich zurück. 2004 schaffte sie sich die ersten drei Tiere an. Die Liebe zu den meckernden Vierbeinern wurde immer größer und so fing sie schließlich mit der Zucht dieser Ziegenrasse an, welche sie bis heute leidenschaftlich betreibt.