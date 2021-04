„Alba Nera“: Ein Reißer ohne Risiken und Nebenwirkungen

Innsbruck – Mit den gängigen Etiketten „Thriller“ oder „Kriminalroman“ ist das, was in Italien als „Giallo“ angepriesen wird, kaum zu fassen. Seinen Namen hat diese genuin italienische Spielart der Spannungsliteratur von einer Reihe Heftchenromane, deren bisweilen arg abseitige Inhalte das hochhonorige Verlagshaus Mondadori seit den 1930er-Jahren sicherheitshalber in gelben Umschlägen versteckte. Die Gleichförmigkeit dieser Hülle nützten Autoren bald auch als Tarnmantel: Leonardo Sciascia zum Beispiel füllte seine „Gialli“ früh mit zornigen Analysen mafiöser Strukturen, von denen das offizielle Italien nichts wissen wollte; Giorgio Scerbanenco ließ seinen Ermittler zum Zyniker werden, weil sich in der Wirtschaftswunderwelt Moral und Moderne nicht mehr verlustfrei zusammendenken ließen. Um 1970 erreichte der „Giallo“ das Kino. Die Rudimente einer klassischen Krimihandlung wurden zum Vorwand für grelle Grausamkeiten. Messer bohrten sich in nackte Haut. Die Ermittler waren mindestens so kaputt wie die Schurken. Und das Böse ließ sich zumeist auf verdrängte Schandtaten von vorgestern zurückführen. Auch in der Literatur verabschiedete sich der „Giallo“ von Realismus und Plausibilität: Die Plots waren unwahrscheinlich, die Auflösungen ungeheuerlich.