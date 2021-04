EM-Bronze beflügelt Judo-Ass Graf: „Bin wieder die alte Berni“

Lissabon – Mit der Medaille im Handgepäck wartet Bernadette Graf gestern am Flughafen in Lissabon auf’s Boarding. „Ein paar Minuten Zeit haben wir noch“, sagt Graf freundlich am Handy. Es ist im Leben der 28-jährigen Judo-Olympiahoffnung alles genau getaktet und auf die Spiele in Tokio ausgerichtet.