Tiroler Ermacora spielt mit Partner Pristauz in Cancun um Rang drei

Cancun - Die Beach-Volleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz sind am Montag (Ortszeit) im ersten dreier World-Tour-Turnier in Cancun in Spiel um Rang drei vorgestoßen. Die aus der Qualifikation gekommenen EM-Dritten von 2019 besiegten bei diesem 4*-Event im Viertelfinale die starken Letten Aleksandr Samoilovs/Janis Smedins 2:1 (-14,18,13), ehe es im Duell um den Finaleinzug gegen die für Katar spielenden Sheriff Younusse/Ahmed Tijan eine 0:2 (-17,-18)-Niederlage gab.

In ihrem 45. gemeinsamen World-Tour-Turnier ist es die dritte Final-Four-Teilnahme von Ermacora/Pristauz. Im Juni 2018 waren sie beim 1*-Turnier in Baden Vierte geworden, im November 2019 beim 3*-Event in Qinzhou Zweite. Im Spiel um Rang drei geht es am Dienstag (19.00 Uhr MESZ) gegen Ondrej Perusic/David Schweiner, die Tschechen wurden in der Gruppenphase von Ermacora/Pristauz besiegt. Das ÖVV-Duo hat im Turnierverlauf vier Siege gegen Teams aus den Weltranglisten-Top-15 gelandet.