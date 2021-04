„Hungersnöte biblischen Ausmaßes“: Hilfsgeld reicht bei weitem nicht

Ein unter Mangelernährung leidendes Kind in einem jemenitischen Krankenhaus. In Ländern wie Jemen, Syrien oder DR Kongo ist die Situation dramatisch.

Wien – Vor einem Jahr warnte die UNO vor Hungersnöten „biblischen Ausmaßes“. Hilfsorganisationen stellen jetzt fest, dass seither nur fünf Prozent der für 2021 benötigten Hilfsgelder von 7,8 Milliarden Dollar (6,48 Mrd. Euro) von der internationalen Gebergemeinschaft finanziert wurden. Über 200 Organisationen fordern deshalb in einem offenen Brief alle Regierungen auf, die Hilfe zu erhöhen und damit das Überleben von über 34 Millionen Menschen zu sichern.

Im Jahr 2019 gaben die Staaten weltweit 1,9 Billionen Dollar für Militärausgaben aus, rechnet die Hilfsorganisation CARE vor. Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich, in einer Aussendung am Dienstag: „Es ist keineswegs zeitgemäß, dass weltweit täglich Milliarden für Waffen und die Rüstungsindustrie ausgegeben werden und gleichzeitig Hilfsorganisationen im Jemen, Syrien oder der Demokratischen Republik Kongo um jeden Cent bitten müssen. Und am härtesten trifft es wie immer Frauen und Mädchen. Dabei zeigt unsere Erfahrung, dass sie der wichtigste Schlüssel im Kampf gegen den Hunger sind. Wenn wir das nicht endlich begreifen, werden wir es auch in Zukunft nicht schaffen, Hungersnöte zu verhindern oder effektiv zu bekämpfen.“