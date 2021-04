Götschl gegen Walchhofer: Und wieder einmal ist alles offen

Innsbruck – Status der anstehenden Präsidentenwahl im Österreichischen Skiverband (ÖSV): Es ist kompliziert. Gestern zog der Kärntner Klaus Pekarek (64), aufgrund seiner Unterstützung durch Tiroler, Vorarlberger und seines Landesverbands eigentlich Favorit, offiziell die Reißleine. Anfang Mai soll in einer ÖSV-Wahlausschuss-Sitzung ein Kandidat nominiert werden, der am 19. Juni im Rahmen der Länderkonferenz in Villach präsentiert wird.